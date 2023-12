Entretien avec Abdoulaye Lam : Dakar accueille son 1er Forum sur l’Institutionnalisation de la Zakat.

Expert en Finance Islamique, Abdoulaye LAM le Président et Directeur Général de GIFT Consulting Group, détenant prés de 10 ans d’expérience dans la formation, la recherche et l’animation de séminaire dans le domaine de la Finance Islamique était l’invité de l’entretien de Dakaractu pour évoquer le rendez-vous consacré à la finance islamique.

La capitale sénégalaise va accueillir du 5 au 7 décembre à l’Ucad 2 le Forum International de l’Institutionnalisation de la Zakat. À l’initiative du Global Islamic Finance & Transactions (GIFT) Consulting Group en partenariat avec la Haute Autorité du Waqf, le rendez-vous permettra d’échanger sur les aspects multidimentionnels de la zakat et son rôle dans le developpement socioéconomique. Les propositions de communication s’aligneront sur la Gestion efficace des fonds de la Zakat, les mécanismes d’institutionnalisation, l’Impact de la Zakat sur la réduction de la pauvrété et son rôle dans développement durable. Il s’agira aussi d’échanger sur les cadres légaux et réglementaires ainsi que les bonnes pratiques en matière de collecte et de distribution de la Zakat.