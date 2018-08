Entretien / Déballage entre libéraux : Bassirou Kébé choqué "Il faut savoir detenir les secrets d'Etat... Je ne comprends plus mes ex-frères libéraux"

Dans un entretien avec Dakaractu, l'ex libéral Bassirou Kébé s'indigne des déballages auxquels on assiste ces derniers jours entre frères libéraux.

Il estime que ces ex frères doivent savoir garder les secrets d'Etat." Je ne comprends plus mes ex-frères libéraux. Nous avions géré ce pays pendant 12 ans. Et quand-on dirige un pays, il savoir raison garder et savoir détenir les secrets d'Etat".

Par ailleurs, dans cet entretien, notre invité évoque également les raisons qui l'ont poussé à désormais accompagner la politique du président Macky Sall.

Et dans la foulée, il invitera ses frères libéraux à venir soutenir le président de la République dans sa vision pour le pays.

