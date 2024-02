[Entretien] Album, Single, situation du pays, Election : Dread Maxim Amar dit tout !

Après son album "Souljah" sorti, il y a deux ans, l'artiste reggaeman, Dread Maxim Amar, fait son come back en mettant sur la scène musicale un nouvel opus. "Sammkat", est un single qu'il dédie à la mémoire des victimes des émeutes au Sénégal et de l'émigration clandestine ces dernières années. Ce natif de Mont-Rolland qui réside depuis quelques années en Europe, ne rate rien de l'actualité socio-politique au Sénégal. "Sammkat" qui signifie "berger" en français, est aussi un pamphlet qu'il adresse aux gouvernants et leaders qui, selon lui, ont échoué dans leur politique de développement.

Entretien...