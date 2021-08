Enjeux et Caractéristiques du Datacenter national de Diamniadio

Le 22 juin dernier, le Chef de l'Etat a inauguré à Diamniadio, le Datacenter national de Diamniadio. Une infrastructure de dernière génération construite par l'ADIE dans le cadre du programme Smart Sénégal qui permet ainsi à notre pays de franchir un cap dans sa souveraineté numérique (maître de nos données, mâitre de notre avenir). Comment ce Datacenter va impulser la transformation digitale du Sénégal? Réponse dans cette vidéo qui revient également sur les principales fonctionnalités et caractéristiques de ce centre de données, le plus grand du genre appartenant à un État en Afrique de l’Ouest. Ce Datacenter est de type Tier 3. Autrement dit, toutes les exigences requises pour une éventuelle certification Tier 3 sont prises en compte. Une fois celle-ci obtenue, nous ne dirons plus "de type" mais "certifié" Tier 3.