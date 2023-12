Engagement citoyen : le Mouvement Action citoyenne lance officiellement ses activités

À l’heure où les différents partis politiques se mobilisent pour recueillir les parrainages des Sénégalais, une entité née il y a juste 2 mois et qui se veut entièrement citoyenne et apolitique, vient de lancer officiellement ce samedi 9 décembre 2023, ses activités.

Le Mouvement Action Citoyenne (MAC), a procédé à son lancement par le biais de son président, Idrissa Mac Diakhaté, devant un public venu majoritairement de la banlieue dakaroise. Prenant la parole pour officiellement lancer le MAC, le président dans son préambule se veut clair : « Notre mouvement est bien plus qu'une simple organisation, c'est une communauté dynamique, un foyer pour ceux qui croient au pouvoir transformateur de l'engagement citoyen. Nous sommes unis par notre engagement envers le bien commun, et nous croyons fermement que la restauration de nos valeurs fondamentales est essentielle au développement du Sénégal. »

Toujours dans son discours, le président du MAC montre clairement les couleurs et décline leur objectif. « Il est crucial de souligner que notre mouvement transcende les clivages politiques. Nous sommes profondément citoyens et résolument apolitiques. Notre objectif est de réunir les Sénégalais autour de valeurs civiques et patriotiques, de créer un espace inclusif pour tous, unissant nos cœurs et nos esprits pour le bien-être commun », fixe le président du MAC.

Ainsi, dans la mise en œuvre de leurs actions citoyennes, le MAC compte promouvoir et mettre en place des initiatives telles que des « coopératives agricoles », des « Banques de Dons », des « mutuelles ou des Banques de Solidarité », mais aussi le système de « mentorat » et le « bénévolat ».

À cet égard, le Président invite les citoyens à les rejoindre. « Je vous encourage tous à vous engager, à contribuer et à être les ambassadeurs de ce changement que nous aspirons à voir. Ensemble, en tant que citoyens dévoués et motivés, nous façonnerons l'avenir de notre chère patrie », exhorte Idrissa Mac Diakhaté.