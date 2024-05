En visite de travail à la MJC : "Nous avons constaté que la maison de la jeunesse de Tivaouane est prête dans les documents..." (Khady Diène Gaye, ministre)

​Madame le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye a effectué ce mardi une visite de travail à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté (MJC) de Tivaouane.



Une occasion de faire l'état des lieux. "Nous avons hérité de ce dossier concernant les maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté( MJC). Et pour rappel, c'est un vaste programme qui concerne l'ensemble des départements au niveau du Sénégal... Et cette maison de la jeunesse et de la Citoyenneté où nous nous trouvons actuellement fait partie de la deuxième génération des MJC qui doivent être mises en œuvre. En novembre dernier, celle de Kaolack a pu faire l'objet d'une inauguration par le président de la République sortant", a-t-elle indiqué.



Poursuivant, elle ajoute : "Nous avons constaté que cette maison de Tivaouane est prête dans les documents. Et que nous nous pouvons procéder à son inauguration dès que nous le souhaitons. Mais vous savez lorsqu'on hérite d'un dossier d'une situation, on doit d'abord faire l'état des lieux. Et c'est la raison principale pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ici et suite aux instructions aussi du président de la République et du chef du gouvernement... Nous sommes là aujourd'hui pour constater ce qui a été fait dans cette maison".



La ministre de la jeunesse de préciser. "Arrivée sur les lieux..., j'a pu constater que beaucoup de choses ont été déjà réalisées et ont déjà été exécutées, même si par ailleurs nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse".



Elle a par ailleurs répondu à l'interpellation de la présidente du conseil départemental de Tivaouane concernant les arriérés de salaires pour les jeunes qui ont été mis à la disposition de cet édifice mais qui peinent à percevoir leurs salaires depuis 2 mois. "Dès ma prise de service, nous avons pris connaissance de ce dossier là et nous avons constaté aussi les arriérés de salaires auxquelles cette jeunesse là était déjà confrontée. L'état des lieux est en train d'être fait et nous rendrons compte aux autorités de la façon la plus fidèle pour pouvoir prendre des orientations et de pouvoir servir cette jeunesse là".