Emprisonnement des maires : Modou Bara Gaye demande l’application du bracelet électronique pour Ousmane Sonko et Cie

A l'occasion du vote du budget du ministère des Collectivités territoriales, le député du PDS Modou Bara Gaye a dénoncé les emprisonnements des maires au Sénégal. Ainsi, il milite pour l’application des bracelets électroniques pour Ousmane Sonko et Cie.



« Il y a beaucoup de maires qui sont en prison. Le maire qui est élu exactement comme le président de la République par le suffrage universel direct sa place n’est pas en prison. Au moment où je vous parle Mohamed Bilal Diatta, Khadija Mayecor Diouf qui n’arrive plus à revenir au Sénégal Djamil Sané, El Mamadou Ndiaye, Alpha Bocar Khouma et Ousmane Sonko sont en prison. Les maires méritent l’application des bracelets électroniques pour les maires afin qu’il puisse gérer le développement de leur commune», lâche-t-il.