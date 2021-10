En marge de la cérémonie de remise de prix aux pupilles de la nation ce mardi, le ministère de la femme de la famille, du genre et de la protection des enfants représenté par son secrétaire général, a rappelé que des efforts dans le cadre de la prise en charge de ces pupilles sont en train d'être faits. D'ailleurs, dans le programme d'urgence d'emploi et d'insertion des jeunes initié par le président de la République, Macky Sall, il est prévu d'enrôler les pupilles et orphelins.



Une première liste est ainsi déposée et une diligence est en train d'être menée. Des actes qui vont non seulement, selon le SG du ministère de la femme, soutenir les groupes vulnérables, mais aussi, à appuyer les enfants des victimes du Joola qui constituent aujourd'hui, grace à leurs performances, une fierté nationale.