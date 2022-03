Emploi des jeunes : Sonatel Academy outille ses nouveaux diplômés pour leur intégration professionnelle.

154 récipiendaires dont 80 nouveaux sortants de la 3ème promotion de diplômés issus de la première école de codage gratuite d’Afrique de l’Ouest, dénommée Sonatel Academy, ont reçu ce 28 mars, leurs parchemins.



120 sont spécialisés en Développement web/mobile, 18 en Référent Digital et 16 en Développement Data. Les apprenants ont été formés depuis les locaux de Orange Digital Center avec ses 1.500 développeurs et ont bénéficié durant leur capacitation d’un accompagnement dans l’entrepreneuriat numérique.



Le ministère de la formation professionnelle et technique représenté par le directeur de la formation professionnelle et technique, Abdou Fall, a magnifié les efforts du groupe Sonatel dans la promotion de la formation professionnelle et a rassuré sur les garanties de l’État quant à l’accompagnement de l’initiative du groupe pour contribuer à l’emploi des jeunes.



La directrice des opérations internationales de Sonatel, Fatoumata Sarr Dieng, a été désignée marraine de la 3ème promotion...