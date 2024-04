Émissions de gaz à effet de serre, transition énergétique : Le nouveau combat de l’ITIE

En juin 2023, le Sénégal, futur pays pétrolier et gazier, a accueilli la conférence mondiale de l'ITIE, coïncidant avec le lancement de la nouvelle norme ITIE 2023 qui, en son sein, comporte des innovations, y compris sur la transition énergétique et les questions environnementales. Dans un souci de transparence et de redevabilité devant le public, les nouvelles exigences encouragent les entreprises extractives à rendre publiques les données de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en ligne avec les normes de divulgation de premier plan. Et afin d'améliorer la maîtrise du rapportage des GES par les pays mettant en œuvre l'ITIE, les groupes multipartites sont encouragés à demander aux entreprises de divulguer des données ventilées sur les émissions, dans la mesure du faisable.



Ce matin, la présidente du comité national de l’initiative pour la transparence des industries extractives (CN-ITIE) a assisté à l’ouverture de l’atelier de « formation à l'endroit des membres du GMP du CN-ITIE sur les exigences de la nouvelle norme ITIE en matière de divulgation des émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de transition énergétique. » En présence du représentant du ministre de l’énergie et des mines, du représentant pour l’Afrique de l’Ouest de Natural Resource Governance Institute (NRGI) et de l’honorable député Abass Fall, président de la commission énergie et environnement à l’assemblée nationale, Oulimata Sarr se réjouit de l’opportunité pour les membres de l’ITIE de bénéficier de cette formation sur les effets des émissions de gaz à effet de serre et sur la transition énergétique. La session se tient les 15 et 16 avril à Dakar et les résultats attendus sont axés notamment sur la connaissance améliorée sur le changement climatique, la transition énergétique et la compréhension sur le Cop « Émissions de GES 101 ».