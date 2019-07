Émission Portrait "Yaay Kaan" avec Ousseynou Thioune : Le parcours du "Diambar", de Kolda au FC Sochaux

Son parcours est classique de sa première école de formation à Kolda, à son entrée au Diambars. Mais Ousseynou Thioune n'en demeure pas moins un football de talent dont l'éclosion a failli tarder. Coup du destin, le natif de Kolda, qui frappait alors ses premières balles à l'école de football local pépinière Sud, finira par intégrer le prestigieux centre de formation Diambars à la faveur d'un test qu'il pensait peu concluant. Pourtant, c'est de là que démarrera une belle histoire pour celui qui n'avait jamais rêvé d'une carrière de footballeur, de surcroît professionnelle.



Très technique, à l'aise avec le cuir aussi bien dans les postes défensifs que ceux un peu plus offensifs, Thioune séduit sur un terrain. Capable d'allier récupération et relance propre, avec un gros volume de jeu et une énorme activité dans l'entre jeu. L'ex pensionnaire de Diambars aura fait les beaux jours du club de Saly avec lequel il aura quasiment tout gagné (champion L2, L1, vainqueur coupe de la ligue...) avant de s'envoler au Maroc (Tanger) puis en Liga B (Nastic Tarragonna.) Après une demi-saison aboutie en Espagne, Thioune vient de s'engager pour deux saisons, au FC Sochaux en L2, il y rejoint un certain Omar Daf entraîneur du club...