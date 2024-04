Emigration Irrégulière: La traversée du désert libyen racontée à travers un film, 'Moi Capitaine"

Ce film, long-métrage de 2 heures est inspiré d'une histoire vraie, celle de Mamadou Kouassi, un jeune ivoirien, qui a hypothéqué sa vie à travers une odyssée dans le désert libyen. Une manière de conscientiser la jeunesse africaine, principalement sénégalaise, sur les risques réels de l'émigration clandestine sous toutes ses formes. Personnages principaux, Seydou Sarr alias Seydou et Moustapha Fall, alias Moussa se sont prêtés à un jeu de questions-réponses devant les journalistes avant la projection du film, ce samedi 13 avril au Cinéma Pathé.



Le réalisateur italien, Matteo Garonne, a prêté une oreille forte à ce récit d'un émigré africain. Moussa et Seydou, sont deux mineurs sénégalais, des cousins, candidats à l'émigration par la voie routière. Une aventure extraordinaire pleine de surprises, les acteurs principaux seront prisonniers dans une Libye contrôlée par des milices. Ils seront vendus comme esclaves.



Selon Moustapha Fall alias Moussa, il se présente comme la voix des sans voix dans ce film, ou il a tout donné, " Je me suis senti comme un migrant. J'étais vraiment dans la peau d'un candidat à l'émigration, traversant le désert à mes risques et périls. Cela a été une fierté pour moi qui suis un fils de la banlieue" a commenté l'artiste, membre de Arcots Pikine.



Contrairement à Moussa, l'acteur, interprète de Seydou, est un novice dans le milieu du théâtre et du cinéma. Son rêve d'enfance est d'être un grand joueur. Il s'est retrouvé par la force des choses devant les projecteurs. " Je devais montrer tout mon talent dans ce film. L'européen montre tout ce qui est beau de l'Europe sur les réseaux sociaux. Alors que le jeune africain a tout un problème pour avoir un visa, même pour trouver un rendez-vous, c'est très difficile.



Sur ce, les acteurs interpellent le régime actuel du président Bassirou Diomaye Faye a noué des relations de coopération avec les pays européens.



"Moi Capitaine" sera projeté dans toutes les salles de Cinéma à Dakar durant tout le mois d'Avril.