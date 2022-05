Éliminatoires CAN 2023 : Le Match Rwanda vs Sénégal initialement prévu à Kigali, se jouera au stade Abdoulaye Wade (Fsf)

Le match de la seconde journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Sénégal le 7 juin à Kigali, va finalement se jouer au Sénégal. L'annonce a été faite ce mardi, par le président de la cellule communication de la fédération nationale de football, dans un communiqué.





"La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public que le match Aller Rwanda vs Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN TotalEnergie 2023, initialement prévu à Kigali, se jouera finalement au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio le Mardi 07 Juin à 18h00."



"Elle confirme par ailleurs que le match Sénégal vs Benin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergie 2023 reste maintenu pour le 04 mai à 19h00 au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio."