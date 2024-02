Élections des chambres de commerce: L'ACIS/ Section Kaolack ouvre le débat et sollicite l'implication des chambres consulaires

L'association des commerçants et industriels du Sénégal( ACIS)/ section Kaolack voudrait que des consultations soient ouvertes dans les meilleurs délais pour aller vers l'organisation des élections des chambres de commerce.



D'après Seydina Omar Thiam, le président, depuis 2009, aucune élection n'a été organisée au Sénégal afin de renouveler le mandat des élus de ces chambres. Le président de L'ACIS millite ainsi pour la relève afin que les chambres de commerce puissent être confiées entre de bonnes mains( jeunes) pour l'atteinte des objectifs.



Et pour cela, le président de L'ACIS/ section Kaolack, Seydina Omar Thiam, plaide pour l'implication de l'ensemble des chambres consulaires du Sénégal et la tutelle...