Élection présidentielle : les enseignants-chercheurs tablent sur les priorités nationales

Le Think Tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest-Wathi a tenu ce vendredi 23 février 2024 une table ronde dont le thème est : "Point de vue des enseignants-chercheurs sur les priorités nationales avant l'élection présidentielle au Sénégal". Une initiative qui vise à contribuer à la création d'un espace pour un débat constructif sur ce qui devrait être les priorités et les orientations de l'action publique en matière de réformes institutionnelles, de politique économiques, éducatives, sociales, culturelles et environnementales pour les cinq (5) prochaines années.



À cette occasion, les enseignants-chercheurs des universités du Sénégal vont partager leurs connaissances avec les populations sur les politiques de santé, les changements à faire sur le plan de la gouvernance afin d'améliorer les conditions de vie des populations.