Élection présidentielle : Amadou Bâ a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a finalement abdiqué devant son principal adversaire à l’élection présidentielle de ce dimanche. Amadou Ba vient d’appeler au téléphone Bassirou Diomaye Faye afin de le féliciter pour sa victoire.







« Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour » a déclaré Amadou Bâ qui a également prié pour le candidat de la coalition Diomaye Président: « Je prie le Tout Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais » ajoute t-il.







Bassirou Diomaye Faye devra être installé dans ses nouvelles fonctions de président de la République du Sénégal après la confirmation des résultats provisoires.