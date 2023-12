El Hadji Diouf met la pression sur les Lions : «Si on ne gagne pas, c’est parce qu’on a pas fait ce qu’il fallait… »

En Côte d’Ivoire, plus précisément dans la ville de Yamoussoukro où le Sénégal va disputer ses matchs du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN, du 13 janvier au 11 février), les Lions auront toutes leurs chances de signer un doublé. C’est l’avis tranché de l’ancien attaquant international sénégalais, El Hadji Diouf qui estime qu’en plus de disposer d’une équipe très compétitive, la sélection nationale aura comme d’habitude, toutes les conditions requises pour être performante. « Si on ne gagne pas, c’est parce qu’on a pas fait ce qu’il fallait » a-t-il lancé tout en promettant une deuxième étoile sur le maillot national.



Mouhamadou Moustapha GAYE