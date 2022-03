Éducation / Lycée Lamine Guèye : Mme Aissatou Sy passe le témoin à M. Aliou Sall.

La cérémonie de passation de service entre le proviseur du Lycée Lamine Guèye et son remplaçant a eu lieu ce 25 mars 2022 sous la supervision de l’Inspecteur d’Académie de Dakar.



Une cérémonie empreinte d’émotion qui fait suite au départ de Mme Aissatou Sy, proviseur dudit établissement depuis 2019, affectée à d’autres fonctions. « Je remercie la communauté qui s’est appropriée notre feuille de route et qui nous a accompagnés dans les projets qui ont été réalisés durant ces deux ans et demi. Je remercie surtout les anciens élèves de Lamine Guèye, qui ont tout fait pour cette école. Je m’en vais le cœur très lourd mais je serai toujours là au service du système éducatif, nous garderons le cap car nous nous sommes engagés à faire des résultats… », a-t-elle elle annoncé devant les invités et les élèves venus nombreux assister à cette cérémonie de passation de service.



Aliou Sall, son successeur, quant à lui, a pris des engagements fermes pour pérenniser les actions qui sont déjà en cours de réalisation. Il a aussi insisté sur l’importance de la continuité de cette gestion qu’il juge « inclusive et transparente », qui a permis au Lycée Lamine Guèye de renouer avec l’excellence...