Éducation: Le SAEMSS en conclave ce samedi pour la transformation de l’école Sénégalaise

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (SAEMSS) en session ordinaire de sa commission Administrative, placée sous le thème 3éme alternance politique au Sénégal: Quelles stratégies pour la transformation de l’école Sénégalaise.



Pour le secrétaire général national El Hadji Malick Youm cette rencontre est aussi une occasion de se pencher et de scruter les problèmes et défis qui plombent le développement de l'école Sénégalaise.



« C’est l’occasion pour nous de nous retrouver pour discuter des questions de l’éducation. Cette dernière a traversé une période extrêmement difficile marquée par des crises et des déficits », explique le porte-parole du jour.



Cette conclave à travers la commission Administrative du SAEMSS est aussi une tribune pour trouver des solutions face aux difficultés. Le secrétaire général El Hadji Malick Youm dresse un bilan insuffisant.



« Depuis les états généraux de 1981, les assises de 2013 et 2014. Nous constatons tous que nous n'avons pas atteint les objectifs qui nous ont été assignés », rappelle-t-il.



Poursuivant, « Ça sera pour nous un moment de proposition de solutions pour prendre en charge le plus rapidement possible le passif des accords. Un moment de proposition de solutions structurelles pour la question des décisionnaires que le régime actuel a hérité et la prise en charge des lenteurs administratives. L’objectif principal visé est la réforme de l’école Sénégalaise », soutient El Hadji Malick Youm. Concluant, ce dernier souligne que le SAEMSS s’engage dans une perspective de transformation profonde de l’éducation nationale. « Le mal est profond par rapport aux programmes, le mal est profond par rapport à la prise en charge des préoccupations des travailleurs, à l’environnement, le mal par rapport à l’orientation que nous devons donner à notre école pour former des spécialistes »



Falil Gadio (Stagiaire)