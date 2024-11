Éducation : IFADEM partage les bonnes pratiques pour le renforcement des compétences des enseignants

Le programme Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) a révolutionné les approches pédagogiques des enseignants dans tous les pays membres. Les modules de formation proposés ont amélioré considérablement les rendements scolaires. C’est le constat fait à Dakar lors de la revue annuelle d’évaluation du programme qui a réuni des représentants de 16 pays.



Selon Ablaye Dia de la direction de la formation et de la communication au sein du ministère de l’éducation nationale (DFC/MEN), IFADEM est un succès franc au Sénégal. La preuve pour lui, c’est l’un des projets où le ministre a ordonné un arrêté qui permet à l’enseignant formé d’avoir un certificat qui lui permet de dispenser des épreuves écrites et orales du CAP. Ce qui pousse les enseignants à s’inscrire au niveau de l’IFADEM avec une disponibilité d’outils (tablettes, livrets etc… ) afin de les aider à réussir leur examen. Au demeurant, il certifie que tous les enseignants qui ciblent l’IFADEM ont mille chances de réussir le CAP.

En termes de perspectives, l’Ifadem vise le renforcement dans le domaine pédagogique des enseignants et la migration vers l’enseignement moyen secondaire.