Économie / Foire internationale de l'alimentation et des cosmétiques Halal de Turquie : Le Sénégal réussit sa première participation.

Le Sénégal a pris part à la 7ème édition de la Foire Internationale de l’alimentation et des cosmétiques Halal de Turquie qui s’est déroulée du 28 novembre au 02 décembre à Istanbul. Des exposants venus de Dakar, Kaolack et Ziguinchor ont représenté notre pays sous la bannière de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) dirigée par le président Serigne Mboup dans ce créneau porteur pour les consommateurs islamiques. Les exposants sénégalais ont fait découvrir la diversité et la richesse des produits agricoles, cosmétiques et de l’habillement made in Sénégal. Le stand de notre pays où se trouvait une trentaine d’exposants sous la coordination de l’UNCCIAS a constitué une grande attraction pour les nombreux visiteurs. Cette manifestation commerciale qui mobilise 316 entreprises nationales et étrangères enregistre près de 40 000 visiteurs. Il s’agit d’une plateforme d’échanges pour les professionnels, commerçants, industriels et des entrepreneurs des produits alimentaires et de beauté qui sont autorisés en vertu de la loi islamique.

En marge de l’exposition permanente, des panels et conférences publiques sont organisés autour du commerce et de l’industrie halal en pleine croissance un peu partout dans le monde.