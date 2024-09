Pour la société civile, cette interpellation des membres de l’Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL) est légitime. « Ceci est tout sauf des concertations ». Il faut que le ministère de l’Intérieur arrive à impliquer les acteurs. Déjà, c’est une bonne chose que tous les acteurs viennent répondre à son appel. Ce dialogue doit aboutir à des consensus forts. Il faut que le ministre sache que le processus, nous le connaissons déjà.



Ce n’est pas cela qui doit être l’objet des discussions. Le décret convoquant le collègue électoral est problématique en ce sens qu’il s’arroge des dispositions législatives. « L’État aurait dû poser une question plus ouverte sur les dispositions, par exemple concernant la loi organique liée à la répartition des sièges, des commissions, etc. », a affirmé le président de l’ONG 3D qui estime qu’il n’est pas trop tard pour trouver un consensus sur ces questions.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique présidait ce matin l’ouverture des discussions avec les acteurs politiques sur le processus électoral.