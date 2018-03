EUMEU SÈNE : "Je serai roi des arènes et je passerai la main à mes petits frères"

Lors de la visite de Boy Niang II et de Ama Baldé chez lui, Eumeu Sène, le leader de Thyshinger qui doit en découdre bientôt avec Bombardier de dire "le titre de roi des arènes, In Shaa Allah, je vais le décrocher et le léguer à mes petits frères de Pikine"...