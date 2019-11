ENTRETIEN / Matteo Puxton, spécialiste de la propagande militaire de Daesh : « L'Etat Islamique a vu une partie de son avenir sur le continent africain »

DAKARACTU : La mort d'Abou Bakr al Baghdadi ne semble pas avoir enrayé la machine Etat islamique. La preuve, son successeur désigné fait l'objet de renouvellements d’allégeance de presque toutes les provinces de l'organisation jihadiste. Peut-on parler d'échec des États-Unis ?



Matteo Puxton : Plutôt qu'un échec, je parlerai d'une limite de l'action conduite par les Etats-Unis. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est un succès symbolique plus que stratégique. La lutte contre al-Qaïda précédemment nous le montre bien : Ben Laden est mort en 2011 et son organisation est pourtant loin d'avoir disparu avec son décès. Le président Trump avait aussi besoin d'un succès symbolique pour aborder la prochaine élection présidentielle et conforter le retrait américain : il y a donc des enjeux de politique intérieure. Sur le fond, la mort de Baghdadi n'impacte pas la structure de l'organisation, qui peut fonctionner sans lui : il n'a fallu que 4 jours pour lui désigner un successeur (Abou Ibrahim al Hachemi al Quraychi) et pour nommer aussi un nouveau porte-parole, Abou al-Hassan al-Muhajir ayant été tué juste après Abou Bakr al-Baghdadi... De fait, l'EI avait préparé de longue date son passage à l'insurrection complète en Irak et en Syrie, comme on l'a constaté dès le début de 2018. Sa propagande a également été organisée pour continuer à diffuser après la perte du territoire. L'EI a développé les branches en dehors de la Syrie et de l'Irak pour conserver un atout supplémentaire après la fin du califat en Syrie et en Irak.



Pour vous, pourquoi les premières allégeances à Abou Ibrahim al Hachemi al Quraschi ont été faites en dehors de la Syrie et de l'Irak où l'organisation terroriste a vu le jour ?

Là encore je pense que c'est très symbolique. L'EI veut envoyer un message : la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi ne change rien au contrôle que l'appareil central de l'organisation exerce sur les branches extérieures. Le Sinaï, qui a fourni le premier reportage photo d'allégeance au nouveau chef, est ainsi l'une des branches les mieux reliées à la propagande à laquelle il a fourni plusieurs vidéos longues et de nombreuses autres images cette année. Le Bangladesh, 2ème dans l'ordre, avait eu droit à une vidéo dans la série des vidéos de renouvellement ou d'allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi au mois d'août, la première du genre dans ce pays. Ces photos confirment donc la connexion entre l'appareil central et des partisans au Bangladesh. La Somalie, en 3ème position, a été reconnue officiellement comme province par l'EI à l'été 2018 au moment où le groupe supprimait les provinces en Syrie et en Irak pour ne garder que 2 provinces à ces noms. De manière générale, le contrôle de l'appareil central sur ses branches hors Levant s'est renforcé depuis 2016, en prévision justement de la fin territoriale. Il s'agissait pour le groupe d'assurer sa survie en se développant sur d'autres continents et en contrôlant de près ces développements.

Si l'on en croit une étude sortie par Fondapol en novembre, l'Etat islamique est le groupe le plus meurtrier depuis 1979. Qu'est ce qui peut l'expliquer selon vous ?



L'Etat islamique est un groupe djihadiste qui déploie une logique de violence sans précédent. Les exécutions de prisonniers ou d'otages sont mises en scène pour la propagande. Tous ceux qui n'adhèrent pas à l'idéologie du groupe peuvent être des cibles potentielles : en Irak, les cellules de l'EI visent ainsi en priorité les sunnites qui collaborent avec les milices ou le gouvernement irakien, qualifiés "d'apostats" (murtaddin). Il s'agit pour le groupe de se placer en seul interlocuteur pour cette communauté, aussi bien en Irak qu'en Syrie. L'EI s'est même déchiré, en interne, sur la possibilité de qualifier tous les sunnites ne partageant pas son point de vue comme "apostats" ; en définitive, la "modération" l'a emporté, mais ce conflit interne, résolu de manière sanglante, a laissé des traces. Et l'EI a une haine particulière pour les autres courants de l'islam, les chiites en Irak, ou en Afghanistan (les attentats kamikazes les plus sanglants visent souvent les Hazaras, chiites, à Kaboul), qualifiés de "polythéistes" ou "rafidites", les alaouites (qualifiés de "nousayris") en Syrie... l'instrumentalisation de la violence, les modes opératoires du groupe, entre autres, peuvent expliquer ce résultat mortifère.