EMA, une école de 2 milliards de francs Cfa pour professionnaliser les métiers de l'automobile

L’école des métiers de l’automobile (Ema) a été inaugurée ce mardi 27 novembre. Spécialisée dans les métiers de l’automobile et d’application en mécatronique, elle a été financée à hauteur de deux (02) milliards de francs Cfa et dotée d’infrastructures de dernière génération. Ce centre de formation spécialisé dans les métiers de l'automobile et d'application en mécatronique a pour objectif de professionnaliser la réparation des véhicules au Sénégal, la réorganisation des ateliers professionnels tout en respectant les normes et standards internationaux. Ainsi, il permet aux mécaniciens de renforcer leurs capacités techniques.