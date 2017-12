Du nouveau dans le paysage médiatique : Cheikh Yérim Seck lance un nouveau blog et explique pourquoi

Pourquoi yerimpost.com ? (Par Cheikh Yérim Seck)



Le monde change. Le Sénégal avec. La révolution numérique s’intensifie. Internet se démocratise. Il gagne tous les milieux. L’information circule. La bonne comme la mauvaise. Les réseaux sociaux s’étendent. Le « buzz » règne en maître. En bien, et surtout en mal. Des nouvelles sont servies à flux tendu. N’importe comment. N’importe quand. Par n’importe qui. Quiconque s’improvise journaliste. Qui veut diffuse des news. Qui le souhaite désinforme. Le contexte est lourd de périls.

Mais c’est ainsi… On n’arrête pas la mer avec les bras. Le journalisme a muté. Les journalistes sont bousculés sur leur terrain. A eux de s’adapter ! Je m’adapte. Dans ce tohu-bohu, je veux me faire entendre. Je souhaite tant bien que mal informer. Et, en même temps, donner mon avis. D’où Yerimpost.com.

Ce blog enquête pour mieux informer. Ce blog réfléchit sur les enjeux du pays. Ce blog analyse la politique. Il s’ouvre à toutes les réflexions. Il est non partisan. Il est honnête mais pas neutre. Il donne de la place à tous. Il traite tous les sujets. La politique y est observée. L’économie y est diagnostiquée. Le sport y est suivi. La culture y est présentée. Ses rubriques parlent d’elles-mêmes. On y trouve beaucoup. Ceux qui font avancer le Sénégal ! Ce qui va, ce qui ne va pas ! Ce qui est vu, lu, entendu ailleurs ! L’édito « Sans Langue de Bois » de Cheikh Yérim Seck ! Les Réflexions de tous ceux qui le souhaitent !

Yerimpost, c’est aussi de la vidéo et de l’audio. Il dit mais aussi montre. Ce blog va donner la parole. Il va interviewer. Il va couvrir les événements marquants. Et se veut une plateforme multimédia.

L’équipe de Yerimpost est jeune. Elle est enthousiaste mais pas prétentieuse. Elle souhaite contribuer au débat. Au moyen d’une information de qualité. Le chantier est vaste. Le défi, immense. Soyez indulgents face à nos erreurs ! Ecrivez-nous pour nous suggérer ! Au besoin, rectifiez-nous ! Vos avis seront intégrés. Vos contributions seront publiées. Vos vidéos et audios seront diffusés.

Yerimpost est une aventure collective. Son but est transcendant. L’information est un enjeu de progrès. Un outil de développement. L’information de qualité est un impératif catégorique. Des médias de qualité sont indispensables à la démocratie. Ce blog est formaté pour en être un. Son disque dur se veut moderne. Son logiciel suit une norme de très haute qualité. Yerimpost veut enrichir le paysage médiatique. Et contribuer à une société politique sénégalaise moderne.