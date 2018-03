Droit de réponse de l'entreprise QNET suite à l'article « ARNAQUE : QNET au cœur d’un vaste scandale. »

Nous sommes surpris et consternés d'entendre parler des événements présumés et de la mention de notre nom, qui ternissent nos efforts mondiaux reconnus et réputés en tant que société de vente directe depuis près de 20 ans et membres de diverses associations de vente directe dans divers pays.QNET à des politiques et procédures strictes selon lesquelles les individus décidant d'être nos représentants indépendants, et donc de commercialiser nos produits et opportunités d'affaires, doivent accepter de mener leur marketing indépendant en conformité avec nos politiques et procédures et les lois locales. Nous prenons au sérieux la conformité des représentants indépendants à nos politiques et procédures et organisons des formations locales et des expositions tout au long de l'année pour renforcer leur compréhension et leur engagement envers des activités éthiques en tant qu'entrepreneurs uniques.Dans les cas où les IR individuels ne respectent pas / ne respectent pas nos politiques et procédures, le service de conformité du réseau de QNET étudie et agit, dans la mesure de la suspension et / ou de la résiliation de l'IR concerné.Étant donné que notre nom était associé à votre article, nous vous serions reconnaissants de nous avoir contactés avant la publication afin de vous informer pleinement de notre identité et de la manière dont nous menons nos activités.À cet égard, nous vous invitons à consulter notre site Web à www.qnet.net . En outre, nous aimerions avoir l'occasion de partager avec vos lecteurs sur l'industrie de la vente directe et les lignes directrices éthiques et sur les produits QNET et les opportunités entrepreneuriales pour ceux qui cherchent à acquérir des compétences en affaires et améliorer leur vie. Si ce n'est pas une option, nous espérons que les informations suivantes seront respectées par votre agence de presse lorsque le nom et l'activité de QNET apparaîtront :QNet Limited (QNET) est une société mondiale de vente directe incorporée et basée à Hong Kong où elle vend des produits de qualité via sa boutique en ligne www.qnet.net depuis 1998 grâce aux efforts de marketing de réseau des entrepreneurs individuels, c'est-à-dire des représentants indépendants. Tous les produits QNET sont offerts en exclusivité et les produits sont livrés aux clients de six centres internationaux en Malaisie, en Turquie, en Inde, aux Emirats Arabes Unis, en Russie et aux Pays-Bas. La Malaisie abrite également le centre de support mondial de QNET, qui sert des clients dans 12 langues mondiales.QNET est membre des associations de vente directe (ou son équivalent local) de Dubaï (EAU), de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines et de Singapour. L'acceptation d'une entité dans l'AVD d'un pays est soumise à un processus intense d'examen des demandes par lequel son plan de rémunération, ses politiques et procédures et ses termes et conditions sont analysés et approuvés pour être conformes aux meilleures normes industrielles en vigueur.QNET a divers bureaux ainsi que des agents tiers dans un certain nombre de pays en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie centrale et en Afrique.QNET est le partenaire officiel de la vente directe du Manchester City Football Club en Premier League anglaise et est récemment devenu le partenaire officiel de vente directe pour la Ligue des Champions de la CAF Total, la Coupe de la Confédération Total CAF et la Super Coupe de la CAF.À propos de QNET :QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L'entreprise dispose également d'environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.La Direction