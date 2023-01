Drame de Sikilo - Le Khalife Général des Mourides recommande dès ce lundi, un récital de Coran et lance un appel à l’endroit…

Attristé par le drame survenu hier nuit à Sikilo ayant occasionné le décès d’une quarantaine de personnes, le Khalife Général des Mourides a, très vite recommandé, dès ce lundi, un récital de Coran dans toute la cité de Touba mettant en avant les mosquées et les daara.



Par la voix de Serigne Modou Khabane Mbacké assis aux côtés de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Mountaqa Mbacké a aussi demandé aux Sénégalais de s’en remettre à Dieu, Seul Maître des décisions.



« C’est un drame qui s’est abattu sur le Sénégal. Que tout le monde sache que ceci relève de la volonté divine. C’est Lui qui en a décidé ainsi. Nous Lui demandons de descendre Sa miséricorde sur les défunts et de porter assistance aux blessés. Nous recommandons aux populations aussi un récital de Coran et donnons instruction à la Rabita de s’y atteler et de veiller à ce que cela soit organisé dans les mosquées et écoles coraniques. »



Le patriarche de poursuivre son discours s’adressant aux chauffeurs. « J’appelle aussi à un meilleur respect du code de la route. Bien tenir le volant, respecter les priorités et circuler doucement. C’est à ce seul prix que l’on arrive à maîtriser les véhicules. Nous ne pouvons pas nous séparer des voitures. Par conséquent, roulons prudemment... »



Serigne Mountaqa de boucler son discours en présentant ses condoléances aux familles éplorées d'autant que les pertes pour la plupart ont concerné des jeunes...