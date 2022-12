Dr Malick Diop sur le développement industriel : « Aujourd’hui, c’est plus 137% des exportations, le Sénégal est arrivé à 2.884 milliards Fcfa ».

Intervenant à l’occasion du projet de budget du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, le député Dr Malick Diop a salué les efforts accomplis dans le domaine. À l’en croire, il y’avait une industrialisation extrêmement faible au début du magistère du président Macky Sall.



« Cette industrialisation était corrélée aux exportations qui, en valeur absolue était à 1. 265 milliards Fcfa. Aujourd’hui, c’est plus 137% des exportations, le Sénégal est arrivé à 2.884 milliards Fcfa », a soutenu le parlementaire qui a magnifié ce bond en avant. Le Dr Malick Diop a invité ses collègues à aller effectuer un tour au parc industriel de Diamniadio pour constater de visu ce qui a été fait dans le domaine industriel par le Chef de l’État Macky Sall par le biais de son ministre en charge du secteur, Moustapha Diop. Il a d’ailleurs félicité ce dernier pour sa reconduction à son poste lors du dernier remaniement.