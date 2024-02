Dr Abdoulaye Bousso à la marche : « Je suis fier, le peuple est en train de montrer son attachement à la république… »

Le Dr Abdoulaye Bousso qui a marqué les esprits durant les périodes de lutte contre la covid-19 a été aperçu, ce 17 février, lors de la marche pacifique initiée par la plateforme ‘’Aar Sunu Élection’’ sur les deux voies de Sipres. Il a ainsi exprimé sa satisfaction de la mobilisation. « Je suis fier du Sénégal! Le peuple est en train de montrer sa position et de montrer son attachement à la république et au respect de la constitution », a-t-il indiqué.



Commentant la décision du conseil constitutionnel, il a applaudi et espère qu’une nouvelle date sera choisie dans les délais pour permettre aux sénégalais de se rendre aux urnes. « C’est une décision qu’on salue; maintenant il faudra que le président de la république puisse passer à la dernière étape qui est de convoquer le collège électoral pour qu’on puisse avoir les élections et que le 2 avril il puisse faire la passation de service avec le nouveau président de la république. », a conclu le médecin et spécialiste en gestion des urgences de santé publique.