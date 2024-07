Don de matériel pour le Set-Sétal du garage de Nioro : Le gouverneur invite à s’inspirer des actions de Fallou Kébé et de s’approprier cet appel du PR BDF

La cité de Ndangane a répondu, ce samedi, à l’appel du PR BDF pour un environnement sain et propre.

Le gouverneur de région, Ousmane Kane et le Préfet, accompagnés des services techniques, ont sillonné certains axes (Marché, garage de Nioro) où les populations sont sorties en masse pour contribuer à cette tradition patriotique. Laquelle vise à renforcer l’engagement civique et la solidarité au sein des communautés locales tout en promouvant la propreté et l’hygiène publique. Au garage de Nioro où il a été accueilli par le président Pape Ndour, des jeunes du président de l’Asc Saloum, Fallou Kébé et des usagers qui étaient de plain-pied dans les activités de Set Sétal.

Ousmane Kane a saisi l’occasion pour rappeler que dans beaucoup de quartiers les populations s’activaient en masse au nettoiement dans leur localité. Le gouverneur de région a également magnifié le geste de Fallou Kébé qui a offert un important lot de matériel de nettoiement (20 brouettes, 50 pelles, 50 râteaux, 30 bacs à ordures et des balais) destinés au nettoyage du garage de Nioro. Il a invité les populations de Kaolack à s’inspirer de cet acte de haute facture de Fallou Kébé et de s’approprier l'appel du Président Bassirou Diomaye Faye pour leur permettre de mener à bien ces actions...