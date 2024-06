Djibril Wade (Président LSFP) : « La Ligue Pro n'a aucun intérêt à favoriser le Jaraaf ou le Casa Sport au détriment des autres clubs ! »

Dans cet entretien, Djibril Wade, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, dresse le bilan de la saison 2023/2024 de la Ligue 1 et Ligue 2. Il a tenu à clarifier que la Ligue Pro n'a accordé aucun traitement de faveur au Jaraaf ou au Casa Sport, malgré le « sauvetage » du Casa, de la relégation, contrairement au Stade de Mbour qui a malheureusement été rétrogradé en Ligue 2 suite aux décisions de la commission des recours (affaire Cheikh Lô Ndoye et cas Babacar Sarr.) « La Ligue Pro n'a aucun intérêt à favoriser le Jaraaf ou le Casa au détriment des autres clubs », a-t-il assuré.

Selon Djibril Wade, cette saison n'a pas été de tout repos. Le début du championnat a été perturbé par le refus de Génération Foot et Diambars de jouer hors de leurs terrains de football, conformément à la circulaire de la Fédération sénégalaise de football exigeant un retour dans les stades homologués. Une mesure du comité exécutif de la FSF qui a failli virer au drame avec un forfait général qui planait sur la tête de ces deux équipes.

En outre, le président de la Ligue Pro s'est également montré préoccupé par la situation financière de l'instance qu'il dirige. En effet, d’après lui, le sponsoring est quasiment inexistant, tout comme la commercialisation des droits TV. Bien qu'il y ait eu des avancées au niveau des recettes de billetterie, Djibril Wade estime que sans le renouvellement du contrat de 150 millions de FCFA avec la Lonase, la Ligue se retrouvera dans l'impasse.