Dissolution du CESE et du HCCT : « La DPG doit primer… » ( Député majorité parlementaire)

Dans une note publiée par la présidence de la République, le chef de l’État annonce avoir saisi l’assemblée nationale pour un projet de loi portant modification de la constitution. Se référant à l'article 63 de la Constitution, « le Président de la République a transmis au Président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août 2024, pour l'examen du projet de loi portant modification de la constitution », lit-on sur la note de la présidence envu laquelle, « la suppression du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental (CESE) ». Mais la suppression des deux institutions jugées budgétivores, devront-elles précéder la déclinaison du programme gouvernemental à travers la déclaration de politique générale du Premier ministre ? Visiblement non selon ce parlementaire joint au téléphone : « nous estimons que cette initiative ne peut en aucun cas être au dessus de la déclaration de politique générale que le Premier ministre Ousmane Sonko doit faire devant les députés. L’urgence, c’est de donner les axes programmatiques du gouvernement. Il faut que les sénégalais sachent où va le régime. Mais jusque là, rien de tout cela n’est encore fait », a-t-il martelé.