Disparition de Collette Senghor : Dernière Révérence d’une Dame de classe.

La disparition, de Collette Senghor Aujourd’hui, après celle de son Mari et entre les deux celle de Bruno, referme le protocole Senghorien, un protocole fait de finesse, de discrétion, de rigueur et de respect dans la posture et la gestuelle, un protocole non seulement imposant dans la sphère du Palais mais surtout rayonnant au-delà, pour s’imposer à toute une nation, comme un exercice permanent à l’intégration des valeurs telles que l’unité nationale, le respect des symboles de l’Etat, l’organisation et la méthode dans le Travail et la discipline individuelle et collective, les bouées étaient visibles. C’est cela l’héritage très précieux que le couple Senghor nous aura laissé et qui est Aujourd’hui en péril.



A dieu Collette !



Femme belle, élégante et raffinée,



Femme discrète et pudique, on ne retient d’elle que la coiffure toujours soignée, un visage toujours radieux



Femme fidèle en amour, vous avez défié le temps et l’espace en choisissant de faire au prés de votre défunt mari, le dernier voyage de retour à son Pays natal. Ce faisant vous corroborer ainsi une fidélité, un attachement à un idéal cher à votre défunt mari : celle de la civilisation de l’universel, du métissage culturel, de l’ouverture et de l’enracinement dont vous avez été un modèle.



Femme blanche par la peau, par la générosité du cœur, vous incarnez cette « Femme noire », pour laquelle le poète a cassé sa muse.



Sans aucun doute toute la Nation perçoit toute la symbolique de ton choix de retour en terre Sénégalaise, qui n’est pas évident dans de pareilles circonstances, et te rendra ta reconnaissance envers elle . Que le Seigneur Fasse que les prières du peuple Sénégalais pour le repos de ton âme, en terre Sénégalaise, suscitent pardon et miséricorde de sa part. Amen !



Repose en paix au prés de ton époux et de ton fils. Que vivement votre rêve comme celui de ton mari d’être enterrés à Joal sur les berges de Mama Nguédj, puisse se réaliser un jour et qu’ en fin un grand Musée d’art et de littérature « Mbine Diogoye », puisse voir le jour. Etre enterré dans son Terroir est le dernier acte qu’un enfant prodige peut rendre aux siens et au Terroir pour sortir celui-ci de l’anonymat. Joal y gagnerait davantage et l’Economie de la plus-value.



Mes condoléances à tous les parents et Amis du couple Senghor, au Chef de l’Etat, au Président Moustapha Niasse, à mon ami et parent Boucounta Diallo et au jeune frère Amadou L. Sall



Walmaak Ndiaye, disciple de Senghor