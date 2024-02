"Discussion avec Ousmane Sonko-Médiations" : Le président Macky Sall prêche la paix : « Il faut aller vers l’inclusion »

Le président de la république entend « enterrer la hache de guerre » contre « ses adversaires ». Au cours de l’entretien qu’il a accordé à des organes de presses sénégalais ce jeudi, le président e la république revient sur les sujets importants. La question de la libération d’Ousmane Sonko, pas omise. « Vous savez dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion… » a-t-il révélé n’écartant pas ainsi, les médiations qui ont été annoncées récemment par Pierre Goudiaby Atepa et Alioune Tine.



Selon le chef de l’exécutif, il faut aller vers l'inclusion et l’apaisement : « il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. C’est quelque chose de constant et cela devrait permettre de prises de contacts directs ou indirects. Cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation » a servit le chef de l’Etat.