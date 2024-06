Direction SONAGED : Khalifa Ababacar Sarr décline sa feuille de route pour un Sénégal propre

Khalifa Ababacar Sarr a pris la direction de la SONAGED ce vendredi 21 juin 2024. A l’occasion de la passation de service avec son prédécesseur, le nouveau directeur général de la société nationale de gestion des déchets devant l’assistance fait savoir qu’« on ne peut pas parler de propreté sans changement de comportement. Il nous faut cultiver la citoyenneté » dit-il.







Revenant sur sa feuille de route, il précise qu’il mettra l’accent sur l’extension des infrastructures de la gestion des déchets, l’innovation technologique, le partenariat public-privée, l’éducation et la sensibilisation, la création d’emplois, la durabilité environnementale, la promotion de l’économie circulaire, la recherche et le développement, le rapport avec les laboratoire universitaire, l’amélioration de la collecte sélective, la réduction des déchets agroalimentaire, l’optimisation des centres de traitement et la gestion des déchets spéciaux.