Diplôme D’Expertise Comptable et Financière (DECOFI) : 23 ressortissants de l’UEMOA reçoivent leur attestation de réussite

Sur une liste de 33, ils sont 23 à réussir leur Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI). En effet, une cérémonie solennelle a été organisée le vendredi 8 décembre à l’auditorium du CESAG.



La manifestation s’est déroulée en présence de M. Dossolo DIARRA, Représentant Résident de l’UEMOA, des Professeurs Lansina SIDIBÉ de la Commission Régionale pour la Formation des Experts Comptables et Financiers, El Bachir WADE, Secrétaire Permanent du DECOFI, Nadedjo BIGOULARE, Président du jury et Moussa KA Secrétaire Général de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal.



« Le CESAG est honoré de vous accueillir pendant une semaine consacrée aux quatre rencontres annuelles statuaires d’un cursus de formation qu’il a contribué à mettre en œuvre », a déclaré Justine Tano BEUGRÉ, Secrétaire Générale du CESAG, représentant du Directeur Général. En félicitant les récipiendaires, Mme BEUGRÉ leur a recommandé de respecter «l’éthique et la déontologie » sachant qu’ils sont les ambassadeurs du CESAG ».



Selon Mme BEUGRÉ, 113 candidats ont décroché le fameux sésame depuis son lancement en 2000, et que cette expérience est à la croisée des chemins, puisque l’OHADA du droit et l’UEMOA sont en discussion sur son avenir.



Le diplôme d’expertise comptable et financière de l’UEMOA a été créé pour doter les entreprises, les cabinets et les administrations financières des Etats membres, de cadres de niveau homogène formés en référence aux standards internationaux, et capable d’accompagner les réformes économiques et financières initiées dans l’UEMOA.



Durant la cérémonie, les intervenants ont félicité les récipiendaires et rendu un vibrant hommage à l’ancien Directeur Général du CESAG le Ministre Patrice KOUAMÉ, présentement Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, qui les a beaucoup aidés pour l’adoption du texte du Diplôme d’Expertise Comptable Financière (DECOFI) et le Diplôme d’Études Supérieures de Comptabilité et Gestion financière (DESCOGEF).



Ces 23 ressortissants de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ont travaillé avec acharnement et ont été récompensés de leurs efforts au cours d’une cérémonie solennelle.