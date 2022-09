Dîner de réseautage avec les journalistes Sénégalais : l’ambassade de Malaisie présente les opportunités et perspectives que les deux pays pourraient explorer à l'avenir.

Dans le but de promouvoir la Malaisie, et mettre en évidence le succès dont elle a mutuellement bénéficié avec le Sénégal, mais aussi établir des liens solides avec les journalistes Sénégalais et présenter les opportunités et perspectives que les deux pays pourraient explorer à l'avenir, l'Ambassade de Malaisie à Dakar a tenu ce jeudi 23 septembre dans un hôtel de la place, un dîner de réseautage

qui avait pour thème "Découvrir la Malaisie".



Une opportunité saisie par ABDUL WAFI ZULKIPLI qui est le Chef de mission adjoint, Chargé d'Affaires à Ambassade de Malaisie à Dakar, pour évoquer les relations huilées entre ces deux pays et ce depuis des années.



Toujours dans l'optique de promouvoir la Malaisie et le opportunités qu’il offre au reste du monde et précisément au Sénégal, des des fils du pays qui étaient partis y étudier n’ont pas manqué de conter leur vécu pendant ce séjour passé dans « ce magnifique pays », comme ils l’ont si bien décrit à travers chaque mot au cours de leurs discours.



Ils vont même jusqu'à inciter tout être qui le peut, d'aller à la découverte et vivre comme eux ces moments marquants et intenses vécus dans ce pays.



La rencontre a pris fin suite à une cérémonie de remise de cadeau de reconnaissance de l'ambassade aux deux hôtes de retour au Sénégal après un temps d’études effectué en Malaisie...