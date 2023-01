Digitalisation sanitaire : 1,5 million de dossiers de patients visés dans le nouveau programme.

Le système sanitaire sénégalais est dans un processus de modernisation. Ce lundi 23 janvier, une rencontre nationale de partage des circuits, des documents médicaux et administratifs harmonisés du patient, a réuni l’ensemble des acteurs du système sanitaire au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Sous l’initiative de la cellule de la carte sanitaire et sociale de la santé digitale et de l’observatoire de la santé (Cssdos), le rendez-vous d’échanges vise à une harmonisation des documents qui étaient conçus pour aller vers une digitalisation du système de santé par la mise en place d’un cadre informatique avec les autres secteurs qui gravitent autour de la santé. La mise en œuvre de ce nouveau système révolutionnaire dans le secteur sanitaire entend s’appuyer sur le programme dénommé « dossier patient partagé » pour simplifier les consultations et le recours aux soins. D’ailleurs des négociations de financement avec la Banque Mondiale grâce à l’appui du ministère des finances sont en cours pour formaliser le programme qui vise à délivrer un dossier patient électronique à 1 500 000 usagers. Il s’agira dans un premier temps de leur accorder un espace digital de stockage sécurisé de leurs données sanitaires pour mieux leur permettre une prise en charge sanitaire adéquate n’importe où sur le territoire national. Une loi sur l’accès et la technique est en gestation pour bien sécuriser le programme digital...