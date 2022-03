Digital Payments : l'Université de Dakar catalyseur de l’utilisation des Tics dans le secteur de la santé

L'Université de Makerere, en Ouganda (anglophone) et l'Université de Dakar, au Sénégal (francophone) ont été choisies pour accueillir le projet Digital Payments. Le professeur Adama Faye Directeur de l’Institut de Santé et de Développement est le coordinateur du projet au niveau de l’UCAD. Cette solution de paiements numériques est un investissement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates afin de catalyser la création de preuves sur la valeur ajoutée des paiements numérisés des travailleurs de la santé sur la qualité de la vaccination et d'autres campagnes de santé.