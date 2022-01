Dieuppeul-Derklé : Cheikh Guèye (YAW) l’a emporté avec 6 021 voix contre 4 999 pour Aboubacar Sédikh Bèye

Pour la Commune de Dieuppeul-Derklé, la Cour d’appel de Dakar s'est contentée de livrer, ce jeudi, des résultats provisoires en nombre total au niveau communal, sans préciser les résultats centre par centre.



Ici, c’est la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) qui a remporté une victoire écrasante aux élections locales organisées le 23 janvier dernier.



Les résidents de la Commune ont élu Cheikh Guèye (YAW), pour un deuxième mandat, avec 6 021 voix, face à Aboubacar Sédikh Bèye, Directeur du PAD, qui a obtenu 4 999 voix des 13 346 voix qui correspond aux suffrages valablement exprimés.



Sur un total de 27 632 inscrits, il y a eu 13 549 votants, 203 bulletins nuls. Et, la coalition « Bunt Bi » a eu 262 voix, alors que la Coalition « Eulek Sénégal » n’a obtenu que 1 287 voix.



Le candidat de l'Initiative pour une Politique de Développement (IPD) obtient le plus petit nombre de voix (61), devancé par la coalition « Wallu Sénégal » (497 voix) et le mouvement « Bolo Ligueye Sénégal » (219 voix), selon les chiffres communiqués par le président de la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar.



Ce triomphe de YAW pour les premières élections depuis la réélection du président Macky Sall, en 2019, est perçu comme un succès pour l'opposition de Dieuppeul Derklé.