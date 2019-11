Diass : Test grandeur nature du plan d’urgence de l’Aéroport Dakar Blaise Diagne.

Attaques terroristes, vol d’Air Sénégal en situation d’urgence, familles déboussolées, des terroristes encagoulés, des artificiers et démineurs de l’armé ...Tout ce beau monde était ce jeudi matin à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), heureusement pour une simple simulation. Il s’agissait, en effet, d’un entraînement visant à évaluer les capacités de réponses à diverses crises qui peuvent survenir lors de l’exploitation aéroportuaire après deux ans de fonctionnement. Face à la presse, à la fin de l’exercice, le directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), Xavier Mary, a remercié Air Sénégal pour la mise à disposition d’un appareil avec l’équipage pour être beaucoup plus près de la réalité. Pour Xavier Mary, "nous sommes dans une démarche de progrès en matière de gestion de crise, et l’exercice de ce matin a été une vraie réussite". Pour sa part, le directeur général de l’ANACIM a expliqué que cela entre en droite ligne du respect de la réglementation de l’aviation civile internationale. "C’est une manière pour toutes les parties prenantes de s’exercer pour tester les dispositifs du plan d’urgence de l’aéroport du point de vue technique et des ressources humaines", a-t-il tenu à expliquer...