Diamniadio/MEPA : Le Syndicat National des Travailleurs de l’élevage se radicalise et menace de paralyser les abattoirs du pays.

Les travailleurs du Ministère de l’élevage et des productions animales affiliés au Syndicat des travailleurs de l’élevage, ont tenu un sit-in ce 6 Septembre 2022, devant les portes de la Sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Une manifestation qui a été vite dispersée par les forces de l’ordre qui ont été dépêchées sur les lieux. Très remontés par cette situation, ces derniers, qui ont dû rebrousser chemin et tenir leur point de presse à un kilomètre des lieux, ont décrié les agissements de leur ministre de tutelle. Selon Amadou Karé, le secrétaire général du syndicat national de l’élevage affilié à la CNTS, « nous avons subi des injustices au niveau de l’administration, notamment du Ministère de Finances. Nous avons pris la décision de nous montrer à la face du monde pour montrer notre douleur et notre incompréhension. Mais on nous a accueilli avec des gendarmes et des gaz lacrymogènes… », a-t-il décrié. Selon toujours ce dernier, le chef de l’État Macky Sall avait demandé aux ministères de faire des ponctions dans leurs budgets pour satisfaire les doléances des travailleurs du secteur primaire. « Mais malheureusement pour nous, la procédure n’a pas été suivie par notre ministère de tutelle. Cela tourne autour de 1 milliards 200 millions. Cette somme est disponible. Alors où est cette somme ? Pourquoi refusent-ils de décaisser cet argent ? » Une situation qui a fini d’envenimer les relations entre la tutelle et les agents qui refusent de laisser cette « forfaiture » et menacent d’aller en grève totale le 19 septembre prochain si rien n'est fait. « C’est la première fois que je vois un tel engagement des travailleurs qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Nous voulons juste qu’ils respectent les directives du chef de l’État. Tous les ministres l’ont fait, sauf notre ministère. C’est un lobby interne au sein de notre ministère. Nous allons boycotter l’ensemble des vaccinations, les rapports départementaux et les contrôles au niveau des abattoirs. Nous n’excluons pas de tenir une grève de la faim. Mais qu’ils se le tiennent pour dit nous ne reculerons pas », ont-ils fait savoir.