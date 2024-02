Dialogue national: Les thièssois, pas très emballés

En ce jour marquant l'ouverture du dialogue national, les thièssois ont tenu à donner leur point de vue sur ce sujet qui fait présentement l'actualité.



Et pour beaucoup d'entre eux, ce dialogue n'a pas sa raison d’être et qu'il urge pour le chef de l'État de choisir une nouvelle date.



D'après nos interlocuteurs, l’urgence est de respecter les consignes du Conseil Constitutionnel en organisant l'élection présidentielle dans les meilleurs délais.



Selon eux, il faut tout faire pour éviter de précipiter le pays dans le chaos en prenant les devants pour une élection juste et équitable...