Dialogue entre le Parti communiste chinois et les autres partis politiques du monde: Xi Jinping tend la main au PS, à l'Apr...

En visioconférence, plusieurs chefs d'État et autres personnalités politiques du monde sont en train d'échanger sur " la paix dans le monde, le dialogue entre les pays et les peuples, la construction d’une communauté de destin sur la voie de la modernisation, le développement et le progrès au service des populations, la coopération pour améliorer la gouvernance mondiale etc".



Il s'agit entre autres des chefs d’Etat Xi Jinping (Chine), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Nicolas Maduro (Venezuela), Salva Kiir (Soudan du Sud), Daniel Ortega (Nicaragua), Aleksandar Vucic (Serbie), des Premiers ministres de Mongolie, de Papouasie Nouvelle Guinée, de Grenade, du Timor oriental, du Président du conseil suprême de Russie unie, de la Présidente de l’Assemblée nationale du Togo, ainsi que tous les partis de Gauche y compris le Parti socialiste du Sénégal et l’APR.



Ainsi, le PCC chinois entend travailler avec tous les partis politiques du monde afin de " comprendre et développer sa coopération avec les partis d’Afrique". Il s'agira de " bâtir une communauté de destin sur la voie de la modernisation",



" Les anciens partenaires de l’Afrique sont avertis au moment où la Chine, membre des BRICS, a été le premier pays à soutenir l’adhésion de l’Union africaine comme membre permanent au G20. Ce qui ferait accéder l’Afrique à l’influence mondiale et lui permettrait de disposer d’une voix alternative pour peser dans les décisions mondiales qui concernent 1,4 milliard d’Africains. Sans les initiatives diplomatiques salutaires de la présidence sénégalaise de l’UA en 2022, l’Afrique se serait retrouvée marginalisée pendant cette phase critique de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Le G20 est important pour le continent en ce qu’il peut lui faciliter son accès au Conseil de sécurité des Nations unies et l’obtention d’un siège permanent. Ce que reprenant au rebond, le Président américain Biden a confirmé que l’Afrique doit être à la table dans chaque salle où l’on discute des défis mondiaux et dans toutes les institutions », citant le Conseil de sécurité ou encore le G20", a écrit la secrétaire nationale à la communication, par ailleurs porte-parole ajointe au PS, Dié Maty Fall.



A l'en croire, " Avec l’Afrique, la Chine cherche et trouve un allié politique solide dans les instances internationales, les votes africains sur les questions internationales ces derniers mois l’illustrent. Avec l’aide de l’Afrique, la Chine trouve également un partenaire de grande valeur pour promouvoir sa réthorique sur l’avènement nouvel ordre mondial plus démocratique". Et selon elle, dans cette stratégie, le PS et ses alliés de Bby, l'Apr, ont un important rôle à jouer "