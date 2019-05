Dialogue : Jean Paul Dias propose Famara Ibrahima Sagna comme personnalité neutre et « change » le format

Si le dialogue national venait à être maintenu au 28 Juin prochain, le leader du Bloc des Centristes Gaïndé (BCG) Jean Paul Dias propose un autre format pour plus d’efficacité. Revenant sur la tradition de dialogue du Sénégal, il a prévenu qu’il ne devra pas être uniquement politique, « il y aura d’autres volets ».



« Ce n’est pas une conférence nationale non plus. C’est pour cela que je mets en garde contre ce qu’on a vécu la dernière fois. C’est pas bon, ce n’est pas porteur si la date du 28 est maintenue, ce devrait être une cérémonie de lancement avec des partis désignés de la part de l’opposition et du pouvoir. Et ensuite, il y aurait des discussions en fonction des secteurs », dira-t-il. Et pour la personnalité neutre à désigner, Dias de porter son choix sur l’ancien ministre socialiste Famara Ibrahima Sagna.



« Le meilleur profil c’est Famara Ibrahima Sagna parce que c’est un homme qui sait négocier et qui n’est pas dans le besoin. Je ne dénie la capacité à personne, mais c’est lui qu’il faut mettre en pôle position. Maintenant il peut être aidé par les autres pour l’assister », dira-t-il.