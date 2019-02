Dialadiang (Kolda) : La Douane saisit 74 cartons de faux médicaments

Les agents du Poste des Douanes de Dialadiang (région de Kolda, Direction régionale des Douanes du Sud) ont effectué le lundi 4 Février 2019, une importante saisie de 74 cartons de faux médicaments, d’une valeur de 131.850.000 Fcfa.

Des techniques de contrôle ont permis aux agents en service de barrage, de découvrir cette grande quantité de marchandise dangereuse pour la santé publique. Dissimulée derrière un double fond spécialement aménagé dans un camion de type frigorifique, la marchandise de fraude en provenance de la Guinée Conakry, est constituée de 7 cartons d’AMOXYCILINE, 17 cartons de DEXAMETHAZONE, 47 cartons de Black Cobra, 02 cartons d’OXYTETRACYLINE et 01 carton de PREMATIN.

Interpelées, les deux personnes qui étaient à bord du véhicule ont réussi à prendre la fuite. Ainsi, le véhicule est immobilisé au niveau dudit Poste pour les besoins de la procédure.

Cette belle saisie confirme encore l’engagement de l’administration des Douanes sénégalaises dans la lutte contre la fraude commerciale et la criminalité transnationale organisée (CTO).





Dakar, le 8 février 2018



