Développement industriel / 2ème Phase de P2ID : "la dette n'est ni un piège, ni un fardeau quand elle est investie comme nous le faisons" (Macky Sall).

À l'occasion de l'inauguration de la 2ème phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID) qui s’étend sur 40 hectares avec le soutien d’Eximbank China de la République Populaire de Chine, pour un montant de 60 milliards de francs CFA, le président de la République s'est prononcé sur l'importance des fonds de remboursement souvent assigné à l'État du Sénégal.



"Cette plateforme, parmi d'autres réalisations au titre de la coopération sino sénégalaise, prouve une fois de plus, que la dette n'est ni un piège ni un fardeau quand elle est investie, comme nous le faisons, dans l'économie productive pour créer des emplois et de la richesse, et favoriser ainsi le développement économique et social", a estimé le chef de l'État, remerciant l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans son processus d'industrialisation. "Monsieur l'ambassadeur de la Chine, je vous prie d'être mon interprète auprès de mon ami le Président XI JINPING, pour lui exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements chaleureux pour son appui constant aux efforts de développement économique et social du Sénégal", dit-il devant la forte mobilisation des responsables, invitant le secteur privé national à s'approprier cette nouvelle plateforme en tirant parti des avantages offerts...