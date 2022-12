Développement de la pêche : « Réfléchissons à cette batterie de navires que nous voulons… » (Pape S. Mbaye)

À l'opposition comme au pouvoir, le ministre des pêches et de l’économie maritime a lancé un appel pour un secteur de la pêche bien soutenu. D’abord, Pape Sagna Mbaye a manifesté toute sa disponibilité, particulièrement vis-à-vis de l’opposition qu’il invite à l’objectivité et à l’honnêteté de reconnaître que dans le secteur de la pêche, certains efforts ont été faits. Toutefois, des améliorations existent, elles existent partout pour avoir mieux.



Dans cette perspective, Pape Sagna Mbaye, nouveau ministre des pêches en remplacement de Alioune Ndoye et bien au fait du secteur pour y avoir évolué durant 32 ans, considère que les capitaines d’industrie sénégalais doivent être appuyés pour une réussite dans le secteur de la pêche.