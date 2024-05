Développement Intégré de l'Élevage : Le ministère et ses partenaires mobilisent une enveloppe de 51,5 milliards pour l'augmentation durable des productions animales

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Ousmane Mbengue a officiellement lancé la phase une du programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES-P1). Ce programme financé à hauteur de 51,5 milliards de francs CFA a pour objectif de développer des chaînes de valeur animales compétitives, climato-resilientes et pourvoyeuses d'emplois notamment pour les jeunes et les femmes et de contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Selon le secrétaire général, cette souveraine alimentaire est assurément à portée de main, car dit-il, nous disposons de suffisamment de terre arable, d'eau en abondance et de soleil toute l'année. Alors pour y arriver, souligne-t-il, "il conviendra de changer de paradigmes conformément à la volonté politique affichée par des nouvelles autorités", a-t-il valoir, soutenant que le ministère de l'agriculture qui a une lourde responsabilité pour l'atteinte de ces objectifs mettra tous les moyens pour y arriver. De plus, poursuit M. Mbengue, ce programme qui s'étend sur 5 ans va assurément contribuer à la matérialisation de la stratégie développée par notre département afin de concrétiser les importantes directives concernant le sous-secteur de l'élevage.



Cet important financement qui est la première du genre dans le secteur de l'élevage, caractérisé par l'intervention de trois partenaires notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et un don du global center on adoptation (GCA) est vivement apprécié par les éleveurs qui ont pris part à la cérémonie de lancement. Le projet touche principalement 10 régions sur l'étendue du territoire national, compte créer 3500 entreprises et 18000 emplois dans les chaînes de valeurs animales et fourragères et en même temps 32 bénéficiaires directs et aussi, il va contribuer à la production de viande, de poulet, de lait et de miette.



La cérémonie qui s'est tenue ce Mardi 28 Mai à Diamniadio a également servi d'occasion pour le secrétaire du ministre Mabouba Diagne d'exhorter les éleveurs et les acteurs à travailler d'arrache-pied avec l'unité de gestion du programme pour relever ensemble le défi et le comité du pilotage du PNDIES, afin de veiller à la bonne mise en œuvre technique et financière du projet.